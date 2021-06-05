Неймовірна Марта! 18-річна українка рознесла росіянку і вийшла до 1/8 Ролан Гаррос

Тенісистка Марта Костюк вперше у своїй кар'єрі пробилася до 1/8 фіналу на кортах Парижа, легко обігравши в 3-му колі росіянку Варвару Грачову

Марта Костюк рветься до трофею в Парижі / Фото: Getty Images

Українська тенісистка Марта Костюк вперше у своїй кар'єрі пробилася до 1/8 фіналу "Ролан Гаррос", легко обігравши в 3-му колі росіянку Варвару Грачову – 6:1, 6:2. 18-річна киянка залишилася єдиною представницею України в одиночному турнірі. Раніше Еліна Світоліна програла на Ролан Гаррос суперниці з 4-го десятку.

Марта Костюк (№81 WTA) втретє грає в Парижі і вдруге – в основній сітці. У минулому році українка подолала кваліфікацію і програла в стартовому матчі основи. Грачова (№88 WTA) дебютувала на "Ролан Гаррос" в минулому сезоні, поступившись у першому колі Еліні Світоліній. До цього матчу рахунок в особистих зустрічах суперниць був 1:1.

Костюк вперше зіграє в 1/8-й турніру "Великого Шолома". До цього Марта дійшла до третього раунду на Australian Open-2018 і US Open-2020. Також Костюк стала наймолодшою тенісисткою з України, яка виступить на цьому етапі на мейджорі. За сьогоднішню перемогу українка отримала 170 000 євро призових і 240 рейтингових очок.

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У четвертому колі Марта битиметься проти переможниці пари Іга Швентек (Польща, №9 WTA) – Анетт Контавейт (Естонія, №31 WTA). Нагадаємо, що Швентек є минулорічної чемпіонкою "Ролан Гаррос".

Раніше перша ракетка світу знялася з Ролан Гаррос.

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