Мільйонер, що поцілив у пах нареченому Світоліної, знявся з "Гарроса"

Швейцарець Роджер Федерер перед 1/8 фіналу відмовився від боротьби за виграш Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, вирішивши поберегти себе на Вімблдон

Роджер Федерер / Фото: Reuters

20-разовий переможець турнірів "Великого шолома" швейцарець Роджер Федерер вирішив знятися з Відкритого чемпіонату Франції.

Про це повідомили в Twitter турніру.

Причина зняття – бажання одного з найбагатших спортсменів світу, капітал якого становить $ 450 млн, поберегти себе на Вімблдон, який стартує в кінці червня.

Нагадаємо, Федерер дістався 1/8 фіналу "Ролан Гарроса". Але матч третього кола проти німця Домініка Кепфера занадто вимотав Роджера. Для перемоги з рахунком 7:6, 6:7, 7:6, 7:5 титулованому швейцарцю знадобилося 3 години 39 хвилин.

Після того матчу 39-річний Федерер зазначив: він поки що не готовий піддавати свій організм такому навантаженню після операцій, які він переніс торік.

Роджер Федерер / Фото: Reuters

Отже, суперник Федерера по 1/8 фіналу "Гарроса" італієць Маттео Берреттіні без боротьби вийшов до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Франції.

Нагадаємо, незадовго до старту "Ролан Гарроса" від Федерера дісталося нареченому Світоліної. Жартома Роджер почав обстрілювати Гаеля м'ячами, але одним з ударів влучив Монфісу в пах! "З такими фокусами Еліна може залишитися без дітей", – злякалися фанати.