Последняя украинка с боями покидает Ролан Гаррос

18-летняя Марта Костюк дала бой прошлогодней победительнице, полячке Иге Швентек, но все же уступила на грунтовом корте Парижа в двух сетах

Украинка Марта Костюк / Фото: REUTERS

В понедельник около полуночи по киевскому времени на Открытом чемпионате Франции сыграла последняя украинка. Перед этим Костюк разнесла россиянку и вышла в 1/8 Ролан Гаррос. Теперь же Марта Костюк (№81 в мировом рейтинге) не смогла пройти 20-летнюю Игу Швентек (№9).

Девушку продемонстрировали агрессивную разнообразную игру. Киевлянка практически ни в чем не уступала победительнице турнира 2020 года. А порой просто потрясала своими действиями.

Однако при счете 3:3 Швентек прибавила, а Костюк не смогла ответить стабильностью и упустила первую партию – 3:6. Во втором сете Ига сделала брейк, но Марта его отыграла – и на табло снова светилось 3:3. Вскоре юная киевлянка еще раз отдала свою подачу, чем и воспользовалась соперница – 6:4.

Польская теннисистка не сдерживала своих эмоций от выхода в четвертьфинал.

За попадание в число 16 лучших участниц турнира "Большого шлема" Костюк получила 170 тысяч евро. А вот Швентек пополнила свой счет уже на 255 тысяч.

Накануне Федерер, попавший в пах жениху Свитолиной, снялся с "Гарроса".

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