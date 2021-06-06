Миллионер, попавший в пах жениху Свитолиной, снялся с "Гарроса"

Швейцарец Роджер Федерер перед 1/8 финала отказался от борьбы за выигрыш Открытого чемпионата Франции по теннису, решив поберечь себя на Уимблдон

Роджер Федерер / Фото: Reuters

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер принял решение сняться с Открытого чемпионата Франции.

Об этом сообщили в Twitter турнира.

Причина снятия – желание одного из самых богатых спортсменов мира, капитал которого составляет $450 млн, поберечь себя на Уимблдон, который стартует в конце июня.

Напомним, Федерер добрался до 1/8 финала "Ролан Гарроса". Но матч третьего круга против немца Доминика Кепфера сильно измотал Роджера. Для победы со счетом 7:6, 6:7, 7:6, 7:5 титулованному швейцарцу понадобилось 3 часа 39 минут.

После того матча 39-летний Федерер отметил, что пока не готов подвергать свой организм такой нагрузке после операций, которые он перенес в прошлом году.

Роджер Федерер / Фото: Reuters

Таким образом, соперник Федерера по 1/8 финала "Гарроса" итальянец Маттео Берреттини без борьбы вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.

Напомним, незадолго до старта "Ролан Гарроса" от Федерера досталось жениху Свитолиной. Шутки ради Роджер принялся обстреливать Гаэля мячами, но одним из ударов попал Монфису в пах! "С такими фокусами Элина может остаться без детей", – испугались фанаты.