Не тим програли: кривдниці українок пробилися до півфіналу Ролан Гаррос

У середу на Відкритому чемпіонаті Франції завершилися чвертьфінали в жіночому одиночному розряді. Їх подолали гречанка Саккарі і чешка Крейчікова

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Другий в цьому році турнір серії "Великого шолома" поступово наближається до вирішальних матчів. Сьогодні на грунтових кортах Парижа визначився квартет претенденток на головний приз у жінок. Тим часом, Костюк замахнулася на виграш турніру "Великого шолома".

25-річна чешка Барбора Крейчікова (№33 в світі), яка обіграла в третьому колі українську прийму Еліну Світоліну, впоралася з двома американками – Стефенс і Гауфф. Уродженка Брно вперше вийшла в півфінал Ролан Гаррос, обігравши 17-річну Корі і заробивши вже 375 тисяч євро.

Суперницею Барборі буде ровесниця з Греції Марія Саккарі. 18-я ракетка планети в першому колі розібралася з нашої Катариною Завацькою, а тепер вибила Ігу Швентек – двічі по 6:4. Нагадаємо, полячка позавчора перемогла киянку Марту Костюк. Дивіться огляд зустрічі:

Днями 19-річний італієць Музетті налякав Джоковича на Ролан Гаррос.

Цікаво, що під час перерви Марія по-доброму поспілкувалася з суддею і хлопцем, який тримав парасольку від сонця.

Другу півфінальну пару у жінок склали словенка Тамара Зіданшек зі Словенії (№85) та росіянка Анастасія Павлюченкова (№32).

Раніше Світоліна розповіла, чому програла на Гарросі.

У чоловічому розряді поки що склався один півфінальний дует: німець Олександр Звєрєв битиметься з греком Стефаносом Ціціпасом. В 1/4 фіналу грають Надаль – Шварцман, Джокович – Берреттіні.