Євро-2020
11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини тенісу

Не тим програли: кривдниці українок пробилися до півфіналу Ролан Гаррос

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
9 червня, 18:45
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У середу на Відкритому чемпіонаті Франції завершилися чвертьфінали в жіночому одиночному розряді. Їх подолали гречанка Саккарі і чешка Крейчікова
/ Фото: Reuters

Другий в цьому році турнір серії "Великого шолома" поступово наближається до вирішальних матчів. Сьогодні на грунтових кортах Парижа визначився квартет претенденток на головний приз у жінок. Тим часом, Костюк замахнулася на виграш турніру "Великого шолома".

25-річна чешка Барбора Крейчікова (№33 в світі), яка обіграла в третьому колі українську прийму Еліну Світоліну, впоралася з двома американками – Стефенс і Гауфф. Уродженка Брно вперше вийшла в півфінал Ролан Гаррос, обігравши 17-річну Корі і заробивши вже 375 тисяч євро.

Суперницею Барборі буде ровесниця з Греції Марія Саккарі. 18-я ракетка планети в першому колі розібралася з нашої Катариною Завацькою, а тепер вибила Ігу Швентек – двічі по 6:4. Нагадаємо, полячка позавчора перемогла киянку Марту Костюк. Дивіться огляд зустрічі:

Днями 19-річний італієць Музетті налякав Джоковича на Ролан Гаррос.

Цікаво, що під час перерви Марія по-доброму поспілкувалася з суддею і хлопцем, який тримав парасольку від сонця.

Другу півфінальну пару у жінок склали словенка Тамара Зіданшек зі Словенії (№85) та росіянка Анастасія Павлюченкова (№32).

Раніше Світоліна розповіла, чому програла на Гарросі.

У чоловічому розряді поки що склався один півфінальний дует: німець Олександр Звєрєв битиметься з греком Стефаносом Ціціпасом. В 1/4 фіналу грають Надаль – Шварцман, Джокович – Берреттіні.

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