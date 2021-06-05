Еліна, знову? Перша ракетка України програла на Ролан Гаррос суперниці з 4-го десятка

Шостий номер світового рейтингу Еліна Світоліна припинила боротьбу на другому турнірі Великого шолома в цьому сезоні, поступившись у третьому колі чешці Барборі Крейчіковой

Еліна Світоліна прощається з Ролан Гаррос / Фото: Reuters

Перша ракетка України Еліна Світоліна припинила боротьбу на другому турнірі Великого шолома в цьому сезоні. Одеситка, яка є 6-м номером WTA, поступилася чешці Барборі Крейчіковій (№33 WTA) в третьому колі "Ролан Гаррос" – 3:6, 2:6. Нагадаємо, що в попередньому раунді Світоліна переграла перспективну американку Енн Лі.

Тенісистки вперше зустрічалися між собою на корті, і Еліна несподівано легко віддала 25-річнії Барборі путівку до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції. Матч тривав 1 годину і 41 хвилину. Українка виконала 3 ейси, допустила 2 подвійні помилки, 19 – невимушених і реалізувала 2 з 7 брейк-поінтів.

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Крейчікова вперше обіграла суперницю з топ-10 на "шоломі" і вдруге вийшла до 1/8 фіналу "Ролан Гаррос". Тепер в наступному раунді чешка битиметься проти американки Слоан Стівенс, яка займає 59 місце в рейтингу WTA.

26-річна Світоліна втрете за останні п'ять сезонів зупиняється на Відкритому чемпіонаті Франції в третьому колі. Хоча в минулому році дійшла в Парижі до чвертьфіналу.

Раніше перша ракетка світу знялася з Ролан Гаррос.