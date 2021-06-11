Герої не вмирають! Кращий український тенісист наїхав на УЄФА

Сергій Стаховський відреагував на заборону УЄФА використовувати слоган "Героям слава" на футболках збірної України під час Євро-2020

Сергій Стаховський і Андрій Шевченко / Фото: Instagram

Кращий український тенісист Сергій Стаховський розкритикував рішення УЄФА стосовно форми збірної України. Після тиску Росії УЄФА зобов'язав збірну прибрати з одягу напис "Героям слава!" нібито через політичний підтекст.

"Сам факт того, що УЄФА переглянув доречність нашої форми на Євро-2020 вже є політичним, тому що зробили вони це через скарги російської влади. Вся ваша нісенітниця на зразок "футбол поза політикою" не варті і гроша.

Це фото з далекого 2015-го... Тому що герої не вмирають ", – написав Стаховський в Facebook, прикріпивши фото своїх кросівок зі слоганом" Героям слава" і додавши хештег #Небесная_сотня.

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