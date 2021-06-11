11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Герої не вмирають! Кращий український тенісист наїхав на УЄФА

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
11 червня, 08:24
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Сергій Стаховський відреагував на заборону УЄФА використовувати слоган "Героям слава" на футболках збірної України під час Євро-2020
Сергій Стаховський і Андрій Шевченко
Сергій Стаховський і Андрій Шевченко / Фото: Instagram

Кращий український тенісист Сергій Стаховський розкритикував рішення УЄФА стосовно форми збірної України. Після тиску Росії УЄФА зобов'язав збірну прибрати з одягу напис "Героям слава!" нібито через політичний підтекст.

"Сам факт того, що УЄФА переглянув доречність нашої форми на Євро-2020 вже є політичним, тому що зробили вони це через скарги російської влади. Вся ваша нісенітниця на зразок "футбол поза політикою" не варті і гроша.

Це фото з далекого 2015-го... Тому що герої не вмирають ", – написав Стаховський в Facebook, прикріпивши фото своїх кросівок зі слоганом" Героям слава" і додавши хештег #Небесная_сотня.

Читайте також: "Путін – х ** ло!". Реакція українців на заборону форми збірної на Євро-2020

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