В Україні цього ще ніхто не робив: Костюк замахнулася на виграш турніру Великого шолома

Незважаючи на виліт в 1/8 фіналу Гарроса, Марта Костюк зробила дуже гучну заяву – 18-річна спортсменка ще до кінця цього року готова виграти "шолом"

Українська тенісистка Марта Костюк / Фото: Reuters

Українська тенісистка Марта Костюк зробила гучну заяву після поразки від полячки Іги Швентек, торішньої чемпіонки Ролан Гаррос, в 1/8 фіналу нинішнього Відкритого чемпіонату Франції.

Незважаючи на цю невдачу, 18-річна Костюк оголосила про намір ще в цьому році виграти турнір серії "Великого шолома". Таких в 2021-му залишилося два – Вімблдон, що стартує вже в кінці червня, і US Open.

"Я дуже задоволена Гарросом, не картатиму себе за цю поразку від Швентек. Все було дуже близько, попри те, що матч завершився в двох сетах, – цитує Марту Костюк БТУ. – Для мене було дуже важливо зрозуміти, на якому я рівні, над чим ще мені треба працювати. Я це чітко побачила, вважаю, що в цьому році справді можливо виграти "Великий шолом". Я щиро це кажу, щиро в це вірю, дуже сподіваюся, що мені вистачить здоров'я і правильної підготовки, щоб це сталося"

Українка Марта Костюк / Фото: REUTERS

За словами Марти, що займає 81 сходинку в рейтингу WTA, в поєдинку проти Іги Швентек їй забракло "трішки сміливості десь активніше зіграти". "Тут корт дещо повільний. Я на багатьох простих м'ячах сьогодні помилилася просто з тієї причини, що я не грала на цьому покритті стільки, скільки вона", – додала киянка Костюк, яка потраплянням до 16 найкращих на Гарросі заробила 170 тисяч євро призових.

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Відзначимо, що з українців ніхто раніше не вигравав дорослий Grand Slam в одиночному розряді. Найближчим до успіху був Андрій Медведєв, котрий у фіналі Гарроса-1999 в п'яти сетах поступився Андре Агассі.