19-річний італієць налякав Джоковича на Ролан Гаррос. У жінок – ще одна сенсація

Найкращий тенісист планети зумів-таки перемогти Лоренцо Музетті в п'яти сетах, а американка Софія Кенін не змогла протистояти грекині Марії Саккарі

/ Фото: REUTERS

На Відкритому чемпіонаті Франції почалася другий тиждень баталій в основній сітці. На ґрунтових кортах Парижа вже визначаються чвертьфіналісти. Шанс пробитися в п'яте коло має і українська тенісистка. О 22:00 Костюк буде мстити чемпіонці Ролан Гаррос : "Вона мене вбивала". Марта зіграє з полячкою Ігою Швентек.

Склад учасників 1/4 фіналу у жінок вражає. Найвищий номер посіву, 17-й, має гречанка Марія Саккарі, яка в понеділок просто розгромила американку Софію Кенін (№4), переможницю Australian Open-2020, – 6:1, 6:3.

Нагадаємо, Світоліна програла на Ролан Гаррос суперниці з 4-го десятка, але чешка Барбора Крейчікова дійшла до чвертьфіналу. А ось у чоловіків з великими проблемами вийшов туди найкращий тенісист планети – Новак Джокович. Серб сьогодні програв дві партії 19-річному італійцю Лоренцо Музетті (№76) на тай-брейках – 6:7 (7:9), 6:7 (2:7). Однак потім 34-річний Джоко взяв два сети поспіль, повів у п'ятому, а суперник не зміг завершити зустріч через травму – 6:1, 6:0, 4:0. Однак після матчу і Новак, і публіка провели його оплесками.

Читайте також: Федерер знявся з Гарроса через проблеми зі здоров'ям.

Згадаймо, як Світоліна перемогла американку Енн Лі у другому колі: