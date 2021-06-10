Євро-2020
11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини тенісу

Гола Світоліна: пікантне фото від Еліни

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
10 червня, 12:56
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Зірка українського тенісу після раннього вильоту з Відкритого чемпіонату Франції роздяглася догола, злегка прикривши себе простирадлом – вогонь від першої ракетки країни
Перша ракетка України Еліна Світоліна
Перша ракетка України Еліна Світоліна / Фото: Instagram

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна побалувала фоловерів гарячим контентом.

Одеситка опублікувала фото, на якому вона стоїть оголеною, закутавши частину свого тіла простирадлом.

  • "Ух!"
  • "О, Еліна!"
  • "Прекрасна!"
  • "Вау!" – захоплюються підписники Світоліної

Правда, в коментарях під фото Еліни, опублікованому в її Instagram, можна зустріти і не дуже приємний відгук: "Не те що на корті".

Еліна Світоліна прощається з Ролан Гаррос
Еліна Світоліна прощається з Ролан Гаррос / Фото: Reuters

В тренді

Нагадаємо, на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу, який завершується в Парижі, Світоліна вибула 1/8 фіналу, поступившись чешці Барборі Крейчіковій (№33 WTA) – 3:6, 2:6.

Пояснюючи ранню поразку на Гарросі, Світоліна сказала, що по ходу матчу дуже перенервувала. А також поскаржилася на проблеми зі здоров'ям.

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