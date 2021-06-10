Гола Світоліна: пікантне фото від Еліни

Зірка українського тенісу після раннього вильоту з Відкритого чемпіонату Франції роздяглася догола, злегка прикривши себе простирадлом – вогонь від першої ракетки країни

Перша ракетка України Еліна Світоліна / Фото: Instagram

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна побалувала фоловерів гарячим контентом.

Одеситка опублікувала фото, на якому вона стоїть оголеною, закутавши частину свого тіла простирадлом.

"Ух!"

"О, Еліна!"

"Прекрасна!"

"Вау!" – захоплюються підписники Світоліної

Правда, в коментарях під фото Еліни, опублікованому в її Instagram, можна зустріти і не дуже приємний відгук: "Не те що на корті".

Еліна Світоліна прощається з Ролан Гаррос / Фото: Reuters

Нагадаємо, на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу, який завершується в Парижі, Світоліна вибула 1/8 фіналу, поступившись чешці Барборі Крейчіковій (№33 WTA) – 3:6, 2:6.

Пояснюючи ранню поразку на Гарросі, Світоліна сказала, що по ходу матчу дуже перенервувала. А також поскаржилася на проблеми зі здоров'ям.

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