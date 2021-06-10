Гола Світоліна: пікантне фото від Еліни

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна побалувала фоловерів гарячим контентом.
Одеситка опублікувала фото, на якому вона стоїть оголеною, закутавши частину свого тіла простирадлом.
- "Ух!"
- "О, Еліна!"
- "Прекрасна!"
- "Вау!" – захоплюються підписники Світоліної
Правда, в коментарях під фото Еліни, опублікованому в її Instagram, можна зустріти і не дуже приємний відгук: "Не те що на корті".
Нагадаємо, на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу, який завершується в Парижі, Світоліна вибула 1/8 фіналу, поступившись чешці Барборі Крейчіковій (№33 WTA) – 3:6, 2:6.
Пояснюючи ранню поразку на Гарросі, Світоліна сказала, що по ходу матчу дуже перенервувала. А також поскаржилася на проблеми зі здоров'ям.
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