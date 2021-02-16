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Оце так фініш! Загубивши на спуску обидві лижі, естонець помчав донизу на "п'ятій точці"

16 лютого, 10:45

Олег Люлька Олег Люлька

Результат Юхана Луйка не зарахували, але приз глядацьких симпатій він завоював!

Естонський гірськолижник Юхан Луйк в оригінальному стилі фінішував в альпійській комбінації на чемпіонаті світу в Кортіна-д'Ампеццо (Італія).

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Ближче до закінчення дистанції 23-річний спортсмен зачепився за древко і залишився без однієї лижі. Майже відразу з нього злетіла і друга, після чого, не встоявши на ногах, Юхан упав.

Однак естонець не розгубився. Юхан вирішив не намагатися встати, а поїхав з гори природним, знайомим багатьом з дитинства, способом – на "п'ятій точці".

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Фінішну лінію Луйк все ж перетнув, уже стоячи на ногах, а точніше, ковзаючи на гірськолижних черевиках, проте його результат все одно не зарахували.

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Хоча за винахідливість Юхан однозначно заслуговує на відзнаку!

Юхан Луйк

Юхан Луйк / Фото: Eurosport

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Нагадаємо, шалені снігопади кілька днів не давали розпочати чемпіонат світу з гірських лиж. Готувати трасу допомагали навіть італійські військові.

Відео: Сьогодні

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спортсмен гірські лижі спуск

Джерело: Сегодня|Спорт

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