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Роналду замість матчу святкував день народження коханої й нарвався на штраф

28 січня, 15:24

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Португальський футболіст розважався на гірськолижному курорті в "помаранчевій" зоні

Кріштіану Роналду пропустив вчорашній матч своєї команди, отримавши від керівників клубу вихідний. напередодні "Ювентус" здобув суху перемогу над СПАЛом у Кубку Італії, а його головний форвард, виявляється, святкував день народження коханої. Парочка побувала на гірськолижному курорті, який розташований у "помаранчевій" зоні, і найближчим часом може отримати штраф за порушення карантинних обмежень, введених через коронавірус.

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Про відпочинок КріРо й Джорджини Родрігес розповіло видання Corriere dello Sport.

Футболіст і його наречена сховалися в готелі, який офіційно зачинений. Але під час прогулянок і катання по снігу їх зняли на фото і відео. Незабаром, правда, кадри видалили, але вони вже поширилися в соцмережах. Тепер при бажанні правоохоронці мають право оштрафувати Кріштіану і його наречену за перетин кордону іншого регіону.

Вчора гол Малиновського допоміг "Аталанті" вибити "Лаціо" з Кубка Італії.

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Поки що "Ювентус" перебуває лише на п'ятому місці в Серії А, відстаючи від "Мілана" на 7 очок, але маючи гру в запасі. Дивіться, як Кріштіану забивав в чемпіонаті Італії в січні:

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футбол курорт Кріштіану Роналду гірські лижі Ювентус ТУрин Джорджина Родрігес
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