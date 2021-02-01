Красуня з золотом Олімпіади чекає дитину, але не перестає ризикувати

У 2020 році легендарна австрійська гірськолижниця Анна Файт вже в 30 років оголосила про завершення кар'єри. Олімпійська чемпіонка і дворазова володарка Кубка світу втомилася боротися з травмою коліна, яка мучила її вже не один рік. А сьогодні стало відомо, що одна з головних красунь гірських лиж незабаром стане мамою.

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"Любов в животі. Мама і тато будуть. Ми так вдячні і сповнені любові", – написала Анна у своєму Instagram.

Чоловік Анни – колишній сноубордист Мануель Файт. Після закінчення спортивної кар'єри він активно розвиває сімейний ресторанний бізнес. А гірськолижницю часто можна побачити в рекламі. Але у вільний час вона все одно не розлучається з лижами, спускаючись із засніжених схилів гір і пробираючись крізь лісову глушину навіть під час вагітності.

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Свого часу мініатюрна австрійка, незважаючи на 166 см зросту, в швидкісних дисциплінах нав'язала боротьбу американці Ліндсі Вонн і словенці Тіні Мазе і стала олімпійською чемпіонкою 2014 року. Також Анна – триразова чемпіонка світу. А в 2014-му і 2015 роках вигравала загальний залік Кубка світу.

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Незважаючи на всі проблеми зі здоров'ям, в 2018 році в Пхенчхані Файт ледь знову не стала олімпійською чемпіонкою, але "золото" в супергіганті сенсаційно виграла сноубордистка Естер Ледецкі, якої Анна поступилася лише одну соту секунди і виявилася друга. До слова, на Іграх в Кореї чарівна Анна Файт несла прапор збірної Австрії.

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