Роналду – людина вільна: тренер "Ювентуса" висловився про прогулянку форварда в заборонену зону

Кріштіану відпочивав на гірськолижному курорті і потрапив під розслідування

На цьому тижні "Ювентус" легко виграв чвертьфінальну зустріч Кубка Італії у СПАЛа, а Роналду замість матчу святкував день народження коханої. Керівництво клубу дало 35-річному форвардові вихідний, і Кріштіану відправився на гірськолижний курорт.

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Правда, поїхав в "помаранчеву" зону Італії, а перетинати кордони таких територій на Апеннінах заборонено. Тепер португальцю можуть висунути обвинувачення в порушенні карантину і виписати солідний штраф. Якщо, звичайно, хтось захоче довести його провину.

Свою думку про вчинок підопічного висловив і головний тренер "Юве" Андреа Пірло. Його слова наводить Football Italia:

"Кріштіану отримав вихідний і вільний був робити все, що йому заманеться. Він доросла людина і сам несе відповідальність за свої вчинки".

"Ювентус" перебуває лише на п'ятому місці в Серії А, відстаючи від "Мілана" на 7 очок, але маючи гру в запасі. У суботу підопічні Пірло битимуться з середняками з "Сампдорії", яких тренує 69-річний Клаудіо Раньєрі. Наставник туринців очікує важкий матч проти команди тренера, якого він безмірно поважає, і має намір задіяти в Генуї Роналду.

Тим часом, Буффон в 43 роки захотів новий контракт, щоб стати найстаршим гравцем чемпіонату.

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Дивіться, як Кріштіану забивав на початку року в Італії:

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