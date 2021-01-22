Лижник полетів шкереберть на швидкості 147 км/год: ефектне падіння і моторошні наслідки

В один день на Кубку світу постраждали відразу два спортсмена

Гірськолижник зі Швейцарії Урс Кріенбюль серйозно травмувався в результаті падіння в швидкісному спуску на етапі Кубка світу в австрійському Кіцбюелі. Кріенбюль на швидкості 147 км/год невдало згрупувався і впав головою вперед.

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Лижник в несвідомому стані перетнув фінішну лінію і ще кілька хвилин не міг прийти себе. В результаті падіння у нього діагностували струс мозку, перелом правої ключиці, розрив хрестоподібної і внутрішньої зв'язок правого коліна, повідомляється на сайті olympics.nbcsports.com.

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В цей же день постраждав ще один лижник, американець Райан Кокран-Зігле. Він отримав перелом хребта, влетівши в сітку на великій швидкості. Обидва спортсмени були доставлені в найближчу клініку на вертольоті. Додамо, що гонка була зупинена після виступу 30 лижників і більш ранньої затримки через сильний вітер.

Раніше ми писали, що гірськолижник вдарився головою і зніс двох людей. Американець Томмі Форд вилетів за межі траси перед самим фінішем.

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