Божевільні снігопади 3 дні не дають розпочати чемпіонат світу. Допомагають італійські військові

Гірськолижники ніяк не можуть розпочати боротьбу за медалі в Італії

Заручниками погоди стали учасники чемпіонату світу з гірських лиж в італійській Кортині д'Ампеццо. Мундіаль не може стартувати вже два дні поспіль. І завтрашні гонки також скасовані через суворі умови на трасах. Раніше в цьому сезоні шквальний вітер зніс трасу, а спортсменів довелося терміново евакуювати.

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8 лютого не відбулася альпійська комбінація у жінок. Снігопад почався ще напередодні і тривав усю ніч. А в понеділок повалив сніг з дощем. Видимість на трасі була погана, вона була завалена снігом, і змагатися в швидкісній дисципліні, навіть на укороченою трасі, в таких умовах було небезпечно.

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9 лютого ситуація в Картині покращилася. Трасу місцями довелося відтворювати заново. Для того, щоб розгребти сніг і підготувати полотно, протягом декількох діб працювали понад 350 людей. Допомагали навіть італійські військові. Але на трасу несподівано опустився туман. Тому довелося скасувати чоловічий і жіночий супергігант.

На завтра, 10 лютого, прогноз погоди теж дуже поганий – з рясним снігопадом, тому альпійську комбінацію у чоловіків вже також скасували. Але синоптики обіцяють, що з четверга погода налагодиться.

Раніше на Кубку світу з гірських лиж величезні замети не змогли розчистити навіть військові. Також в Швейцарії був високий ризик сходження лавини.

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