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Вот это финиш! Потеряв на спуске обе лыжи, эстонец помчал вниз на "пятой точке"

16 февраля, 10:45

Олег Люлька Олег Люлька

Результат Юхана Луйка не засчитали, но приз зрительских симпатий по праву принадлежит ему!

Эстонский горнолыжник Юхан Луйк в оригинальном стиле финишировал в альпийской комбинации на чемпионате мира в Кортина-д’Ампеццо (Италия).

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Ближе к окончанию дистанции 23-летний спортсмен зацепился за древко и остался без одной лыжи. Почти тут же с него слетела и вторая, после чего, не устояв на ногах, Юхан упал.

Однако эстонец не растерялся. Юхан не стал пытаться вставать, а поехал с горы естественным, знакомым многим с детства, способом – на "пятой точке".

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Финишную черту Луйк все же пересек, уже стоя на ногах, а точнее, скользя на горнолыжных ботинках, однако его результат все равно не засчитали.

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Хотя за находчивость Юхан однозначно заслуживает похвалы!

Юхан Луйк

Юхан Луйк / Фото: Eurosport

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Напомним, сумасшедшие снегопады несколько дней не давали начать чемпионат мира по горным лыжам. Готовить трассу помогали даже итальянские военные.

Видео: Сегодня

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спортсмен горные лыжи спуск

Источник: Сегодня|Спорт

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