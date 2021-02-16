Вот это финиш! Потеряв на спуске обе лыжи, эстонец помчал вниз на "пятой точке"

Эстонский горнолыжник Юхан Луйк в оригинальном стиле финишировал в альпийской комбинации на чемпионате мира в Кортина-д’Ампеццо (Италия).
Ближе к окончанию дистанции 23-летний спортсмен зацепился за древко и остался без одной лыжи. Почти тут же с него слетела и вторая, после чего, не устояв на ногах, Юхан упал.
Однако эстонец не растерялся. Юхан не стал пытаться вставать, а поехал с горы естественным, знакомым многим с детства, способом – на "пятой точке".
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Финишную черту Луйк все же пересек, уже стоя на ногах, а точнее, скользя на горнолыжных ботинках, однако его результат все равно не засчитали.
Хотя за находчивость Юхан однозначно заслуживает похвалы!
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Напомним, сумасшедшие снегопады несколько дней не давали начать чемпионат мира по горным лыжам. Готовить трассу помогали даже итальянские военные.
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