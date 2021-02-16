Вот это финиш! Потеряв на спуске обе лыжи, эстонец помчал вниз на "пятой точке"

Результат Юхана Луйка не засчитали, но приз зрительских симпатий по праву принадлежит ему!

Эстонский горнолыжник Юхан Луйк в оригинальном стиле финишировал в альпийской комбинации на чемпионате мира в Кортина-д’Ампеццо (Италия).

Реклама

Ближе к окончанию дистанции 23-летний спортсмен зацепился за древко и остался без одной лыжи. Почти тут же с него слетела и вторая, после чего, не устояв на ногах, Юхан упал.

Однако эстонец не растерялся. Юхан не стал пытаться вставать, а поехал с горы естественным, знакомым многим с детства, способом – на "пятой точке".

Читайте также: В чемпионате Украины забит гол "пятой точкой". Милевский теперь на дне

Реклама

Финишную черту Луйк все же пересек, уже стоя на ногах, а точнее, скользя на горнолыжных ботинках, однако его результат все равно не засчитали.

В тренде Сборная миллионеров: как выглядит команда из самых дорогих игроков чемпионата Украины

Хотя за находчивость Юхан однозначно заслуживает похвалы!

Юхан Луйк / Фото: Eurosport

Читайте также: Лыжник полетел кубарем на скорости 147 км/час: эффектное падение и жуткие последствия

Реклама

Напомним, сумасшедшие снегопады несколько дней не давали начать чемпионат мира по горным лыжам. Готовить трассу помогали даже итальянские военные.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама