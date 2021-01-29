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Роналду – человек свободный: тренер "Ювентуса" высказался о прогулке форварда в запретную зону

29 января, 18:21

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Криштиану отдыхал на горнолыжном курорте и попал под расследование

На этой неделе "Ювентус" легко выиграл четвертьфинальную встречу Кубка Италии у СПАЛа, а Роналду вместо матча праздновал день рождения любимой. Руководство клуба дало 35-летнему форварду выходной, и Криштиану отправился на горнолыжный курорт.

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Правда, поехал в "оранжевую" зону Италии, а пересекать границы таких территорий на Апеннинах запрещено. Теперь португальцу могут предъявить обвинение в нарушении карантина и выписать солидный штраф. Если, конечно, кто-то захочет доказать его вину.

Свое мнение о поступке подопечного высказал и главный тренер "Юве" Андреа Пирло. Его слова приводит Football Italia:

"Криштиану получил выходной и волен был делать все, что ему заблагорассудится. Он взрослый человек и сам несет ответственность за свои поступки".

"Ювентус" находится лишь на пятом месте в Серии А, отставая от "Милана" на 7 очков, но имея игру в запасе. В субботу подопечные Пирло сразятся с середняками из "Сампдории", которых тренирует 69-летний Клаудио Раньери. Наставник туринцев ожидает трудный матч против команды тренера, которого он безмерно уважает, и намерен задействовать в Генуе Роналду.

Тем временем, Буффон в 43 года захотел новый контракт, чтобы стать самым возрастным игроком чемпионата.

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Смотрите, как Криштиану забивал в начале года в Италии:

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