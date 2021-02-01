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Красотка с золотом Олимпиады ждет ребенка, но не перестает рисковать

1 февраля, 23:16

Елена Павлова Елена Павлова

Анну до сих пор можно увидеть на лыжах на склонах заснеженных гор

В 2020 году легендарная австрийская горнолыжница Анна Файт уже в 30 лет объявила о завершении карьеры. Олимпийская чемпионка и двукратная обладательница Кубка мира устала бороться с травмой колена, которая мучила ее уже не один год. А сегодня стало известно, что одна из главных красавиц горных лыж вскоре станет мамой.

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"Любовь в животе. Мама и папа будут. Мы так благодарны и полны любви", – написала Анна в своем Instagram.

Муж Анны – бывший сноубордист Мануэль Файт. После окончания спортивной карьеры он активно развивает семейный ресторанный бизнес. А горнолыжницу часто можно увидеть в рекламе. Но в свободное время она все равно не расстается с лыжами, спускаясь с заснеженных склонов гор и пробираясь сквозь лесную глушь даже во время беременности.

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В свое время миниатюрная австрийка, несмотря на 166 см роста, в скоростных дисциплинах навязала борьбу американке Линдси Вонн и словенке Тине Мазе и стала олимпийской чемпионкой 2014 года. Также Анна – трехкратная чемпионка мира. А в 2014-м и 2015 годах выигрывала общий зачет Кубка мира.

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Несмотря на все проблемы со здоровьем, в 2018 году в Пхенчхане Файт едва снова не стала олимпийской чемпионкой, но "золото" в супергиганте сенсационно выиграла сноубордистка Эстер Ледецкая, которой Анна уступила лишь одну сотую секунды и оказалась вторая. К слову, на Играх в Корее очаровательная Анна Файт несла флаг сборной Австрии.

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беременная горные лыжи олимпийская чемпионка горнолыжный спорт Анна Файт
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