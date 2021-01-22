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Лыжник полетел кубарем на скорости 147 км/час: эффектное падение и жуткие последствия

22 января, 23:16

Александр Трикиша Александр Трикиша

В один день на Кубке мира пострадали сразу два спортсмена

Горнолыжник из Швейцарии Урс Криенбюль серьезно травмировался в результате падения в скоростном спуске на этапе Кубка мира в австрийском Кицбюэле. Криенбюль на скорости 147 км/час неудачно сгруппировался и упал головой вперед.

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Лыжник в бессознательном состоянии пересек финишную линию и еще несколько минут не мог прийти себя. В результате падения у него диагностировали сотрясение мозга, перелом правой ключицы, разрыв крестообразной и внутренней связок правого колена, сообщается на сайте olympics.nbcsports.com.

Фото: REUTERS/Lisi Niesner
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

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В это же день пострадал еще один лыжник, американец Райан Кокран-Зигл. Он получил перелом позвоночника, влетев в сетку на большой скорости. Оба спортсмена были доставлены в ближайшую клинику на вертолете. Добавим, что гонка была остановлена ​​после выступления 30 лыжников и более ранней задержки из-за сильного ветра.

Ранее мы писали, что горнолыжник ударился головой и снес двоих людей. Американец Томми Форд вылетел за пределы трассы перед самым финишем.

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Смотрите сюжет про горнолыжную Буковицю

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слалом кубок мира горные лыжи зимние виды спорта

Источник: Сегодня|Спорт

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