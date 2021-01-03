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Россия заплатит штраф за отсутствие масок, а спортсменкам грозили отстранением

3 января, 14:35

Елена Павлова Елена Павлова

Также денежное наказание получили Швеция и Франция

Россию, Швецию и Францию оштрафовали за нарушение масочного режима на лыжной многодневке "Тур де Ски" – сообщает Expressen. Представители этих стран были замечены без масок на первом этапе многодневки в швейцарском Валь Мюстайре, который стартовал 1 января. Ранее российские лыжники завалили друг друга и выясняли отношения на трассе.

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Сумма штрафа составляет 250 швейцарских франков для каждой страны – чуть более 230 евро. Пока неизвестно, будут ли применены более суровые санкции к этим странам в случае повторных нарушений. Однако российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак были на гране дисквалификации за нарушение масочного режима после масс-старта.

Пока девушек решили не снимать с многодневки за этот проступок. Однако спортсменам и всем причастным к соревнованиям лицам еще раз настоятельно рекомендовали носить маски. Что будет в противном случае – не уточнялось. "Тур де Ски" продлится в Италии и Швейцарии до 10 января. А Норвегия из-за риска заразиться коронавирусом отказалась от участия в этапах.

Напомним, что накануне многодневки сборная России слетела с трассы в озеро. И чудом не ушла под лед вместе с микроавтобусом.

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штрафы нарушение маска зимние виды спорта Тур де Ски лыжные гонки
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