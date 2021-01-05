Съест куртку из-за лыжника! Шведский журналист заключил необычное пари

Томас Петтерссон не верит в спортсмена своей сборной

Журналист авторитетного шведского издания Expressen Томас Петтерссон пообещал съесть свою куртку, если лыжник Калле Хальфварссон попадет в призовую тройку в индивидуальной гонке на "Тур де Ски", которая состоится сегодня, 5 января. Ранее мы писали, что российские лыжники завалили друг друга, после чего выясняли отношения на трассе.

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Томас Петтерссон

После трех этапов "Тур де Ски" швед Хальфварссон занимает 15-е место в общем зачете. Лидеру многодневки россиянину Александру Большунову он уступает 2 минуты и 53 секунды.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев уже попытался съесть варежку в прямом эфире после того, как сборная России по биатлону установила антирекорд в 30 гонок без пьедестала награждения. Но на этом он не остановился.

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Буквально на следующий день после варежки российский комментатор пообещал съесть ботинок в прямом эфире. "Если 50 гонок мы не будем попадать на пьедестал почета, мне придется, как Чарли Чаплину в "Золотой лихорадке", съесть ботинок", – заявил Губерниев.

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