Роналду вместо матча праздновал день рождения любимой и нарвался на штраф

Криштиану Роналду пропустил вчерашний матч своей команды, получив от руководителей клуба выходной. Накануне "Ювентус" добыл сухую победу над СПАЛом в Кубке Италии, а его главный форвард, оказывается, праздновал день рождения возлюбленной. Парочка побывала на горнолыжном курорте, который находится в "оранжевой" зоне, и в ближайшее время может получить штраф за нарушение карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса.

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Об отдыхе КриРо и Джорджины Родригес рассказало издание Corriere dello Sport.

Футболист и его невеста спрятались в гостинице, которая официально закрыта. Но во время прогулок и катания по снегу их засняли на фото и видео. Вскоре, правда, кадры удалили, но они уже распространились в соцсетях. Теперь при желании правоохранители имеют право оштрафовать Криштиану и его невесту за пересечение границы другого региона.

Вчера гол Малиновского помог "Аталанте" выбить "Лацио" из Кубка Италии.

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Пока что "Ювентус" находится лишь на пятом месте в Серии А, отставая от "Милана" на 7 очков, но имея игру в запасе. Смотрите, как Криштиану забивал в чемпионате Италии в январе:

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