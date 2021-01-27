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Гол Малиновского помог "Аталанте" выбить "Лацио" из Кубка Италии

27 января, 21:01

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Команда украинского полузащитника даже в меньшинстве прорвалась в полуфинал турнира

На Апеннинах в эти дни проходят баталии Кубка Италии. Накануне "Интер" обыграл "Милан" в четвертьфинале с "петушиной" дракой Ибрагимовича и Лукаку. Вторым полуфиналистом сегодня вечером стала "Аталанта" Малиновского, которая на своем поле взяла верх над "Лацио", отыграв 40 минут и забив решающий мяч в меньшинстве – 3:2.

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Полузащитник сборной Украины вышел в стартовом составе хозяев. Счет открыл албанский защитник "Аталанты" Беран Джимшити уже на седьмой минуте. Однако на 17-й и 34-й Мурики и Ачерби вывели гостей из Рима вперед. Но уже через три минуты Руслан Малиновский, оказавшись на одиночестве в штрафной площади "Лацио", грамотно направил мяч в цель и восстановил равновесие.

Немного раньше украинец получил желтую карточку за стык в центре поля. На 54-й минуте его команда осталась в меньшинстве после фола "последней надежды" Паломино. Но через считанные минуты россиянин Алексей Миранчук забил победный мяч. Его заменили вместе с Малиновским уже на 59-й минуте. Дальше хозяева удержали приемлемый счет. Смотрите полную запись противостояния в Бергамо.

Чуть позже сегодня в Кубке встретятся "Ювентус" и СПАЛ, а завтра – "Наполи" и "Специя".

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Вспомним, как в декабре Малиновский забивал в ворота "Фиорентины":

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футбол гол Лацио кубок Италии Аталанта Руслан Малиновский
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