Ранок нареченої. Українська красуня показала весільну білизну

Срібна призерка Олімпіади в Токіо каратистка Анжеліка Терлюга у вересні вийшла заміж.
А тепер спортсменка вирішила показати, як проходив ранок нареченої. В Instagram Анжеліка запостила кілька фото в одній лише білизні.
"Мій незабутній ранок нареченої. Яке фото вам більше подобається?" – запитала Анжеліка у своїх підписників.
Нагадаємо, що обранцем спортсменки став Володимир Зарецький. У профілі в Instagram вказано, що він тренер та майстер спорту міжнародного класу з карате.
Анжеліці Терлюзі 29 років. Крім срібла Олімпійських ігор, на її рахунку срібло Європейських ігор, а також три золоті, срібна та бронзова медалі чемпіонатів Європи.
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