Кайфує під пальмою: українська красуня на підзарядці

Марина Мороз поїхала на свій улюблений пляж, щоби набратися енергії. Поки що про повернення в октагон не йдеться

Марина Мороз / Фото: Instagram

Перша жінка в UFC з України Марина Мороз скасувала чотири свої бою за півтора роки. А поки немає поєдинків, то можна поніжитися на сонці.

Марина опублікувала у Instagram фотографію з Майамі. Там вона у купальнику позує на фоні кокосової пальми.

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"Я так люблю це місце. Кілька годин на пляжі – і сповнений енергії", – підписала знімок Мороз.

Схоже, у Майамі спортсменка часто відпочиває. Раніше її вже помічали там у дивовижному бікіні.

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Раніше ми писали, що Марина Мороз вирішила розкручувати свою сторінку в соцмережах та регулярно публікує пікантні фото та відео, через що у неї навіть трапляються конфлікти з фанатами.

Свою кар'єру Марина Мороз, на прізвисько Залізна леді, розпочала у UFC у 2015 році. І її переможний бій одразу став кращим виступом вечора. Наразі в активі 29-річної Мороз 10 перемог, але є й три поразки.