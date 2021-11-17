Роздяглася до білизни і вдарилася у філософію: українська шаблістка любить життя

Знаменита українська шаблістка Олена Кравацька сьогодні порадувала своїх шанувальників пікантною фотографією. 29-річна фехтувальниця, яка вигравала срібло Олімпіади-2016 та чемпіонату світу-2015 у командній шаблі, знялася в одній білизні. Раніше Кравацька зробила фото у стилі ню та приготувала сирники.
"Ти знаходишся там, де твої думки. Переконайся, що твої думки там, де ти хочеш бути. І це справді так, мої думки знаходяться там, де я хочу бути. Люблю життя і все, чим займаюся!" – підписала знімок у Instagram спортсменка.
Спортсменка часто балує своїх фанатів еротичними знімками.
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Раніше Кравацька засвітила тату під інтимним місцем. Під лівими грудьми у шаблістки вибито дату "19.02.2018". Для Олени вона особлива, адже саме цього дня спортсменка стала мамою, народивши сина.
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