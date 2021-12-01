Шалено красива і розумна. Як виглядає дочка капітана Динамо, який помер сім років тому

Популярна співачка Анна Сєдокова показала у соцмережах свою доньку Аліну, якій 4 грудня виповниться 17 років.
"Ця шалено красива і розумна дівчинка живе своїм життям. Прекрасно навчається, вступає до найкращих університетів світу, іноді завдає мені труднощів. Але я поважаю її шлях. Він складний, але дуже цікавий. Люблю тебе, моя доросла малеча", – написала Седокова.
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Батьком Аліни є колишній капітан київського Динамо Валентин Белькевич. Він помер 1 серпня 2014 року у 41-річному віці від тромбоемболії.
Анна та Валентин одружилися у 2004 році, а через п'ять місяців у них з'явилася донька. За словами співачки, вона зазнавала зради протягом двох років, а потім вирішила розлучитися з Валентином.
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