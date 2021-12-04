Ви теж її не впізнали? Білодід здивувала своїм виглядом

Зірка світового дзюдо Дар'я Білодід не лише просиджує у спортзалі з ранку до вечора. У спортсменки вистачає часу і на світські раути у гарних вечірніх сукнях.
Нещодавно Дар'я поділилася відвертим відео, а зараз запостила у Instagram шикарне фото у стильному вбранні.
"Як я люблю жіночні образи. Сукні, каблуки, красиві макіяжі та укладання! Бути дівчиною чудово", – підписала знімок Білодід.
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Нагадаємо, Білодід після паузи продовжить змагатися у дзюдо, але вже в іншій вазі.
"До Парижа-2024 ще дуже багато часу, але моя дитяча мрія – золото Олімпійських ігор. Намагатимуся, щоб ця мрія здійснилася", – каже Дар'я.
Раніше ми писали, що українська дзюдоїстка відпочивала в ОАЕ.
На Олімпійських іграх у Токіо-2020 Дар'я Білодід виграла бронзову медаль.