Утро невесты. Украинская красотка показала свадебное белье

Знаменитая каратистка Анжелика Терлюга вспомнила день, когда она вышла замуж. Спортсменка показала в соцсетях фотографии

Терлюга накануне свадьбы. Фото instagram.com/anzhelika_terliuga

Серебряная призерка Олимпиады в Токио каратистка Анжелика Терлюга в сентябре вышла замуж.

А теперь спортсменка решила показать, как проходило утро невесты. В Instagram Анжелика запостила несколько фото в одном лишь белье.

"Мое незабываемое утро невесты. Какое фото вам больше нравится?" – спросила Анжелика у своих подписчиков.

Напомним, что избранником спортсменки стал Владимир Зарецкий. В профиле в Instagram указано, что он тренер и мастер спорта международного класса по карате.

Анжелике Терлюге 29 лет. Помимо серебра Олимпийских игр, на ее счету серебро Европейских игр, а также три золотые, серебряная и бронзовая медали чемпионатов Европы.