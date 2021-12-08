Утро невесты. Украинская красотка показала свадебное белье

Серебряная призерка Олимпиады в Токио каратистка Анжелика Терлюга в сентябре вышла замуж.
А теперь спортсменка решила показать, как проходило утро невесты. В Instagram Анжелика запостила несколько фото в одном лишь белье.
"Мое незабываемое утро невесты. Какое фото вам больше нравится?" – спросила Анжелика у своих подписчиков.
Напомним, что избранником спортсменки стал Владимир Зарецкий. В профиле в Instagram указано, что он тренер и мастер спорта международного класса по карате.
Анжелике Терлюге 29 лет. Помимо серебра Олимпийских игр, на ее счету серебро Европейских игр, а также три золотые, серебряная и бронзовая медали чемпионатов Европы.
Читайте также:
- Кайфует под пальмой: украинская красотка на подзарядке
- Вы тоже ее не узнали? Белодед удивила своим образом
- Безумно красивая и умная. Как выглядит дочь капитана Динамо, который умер семь лет назад
- Какие грустные глаза. Бывшую невесту Кличко не радуют даже драгоценности
- Разделась до белья и ударилась в философию: украинская саблистка любит жизнь