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Вы тоже ее не узнали? Белодед удивила своим образом

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
4 декабря, 11:30
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Бронзовая призерка Олимпийских игр в Токио призналась, что очень любит платья, каблуки и женственные образы
Такая разная Белодед
Такая разная Белодед / Фото: Коллаж: Сегодня

Звезда мирового дзюдо Дарья Белодед не только просиживает в спортзале с утра до вечера. У спортсменки хватает времени и на светские рауты в красивых вечерних платьях.

Недавно Дарья поделилась откровенным видео, а сейчас запостила в Instagram шикарное фото в стильном наряде.

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"Как я люблю женственные образы. Платья, каблуки, красивые макияжи и укладки! Быть девушкой прекрасно", – подписала снимок Белодед.

Напомним, Белодед после паузы продолжит соревноваться в дзюдо, но уже в другом весе.

"До Парижа-2024 еще очень много времени, но моя детская мечта – золото Олимпийских игр. Буду стараться, чтобы эта мечта осуществилась", – говорит Дарья.

Ранее мы писали, что украинская дзюдоистка отдыхала в ОАЭ.

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На Олимпийских играх в Токио-2020 Дарья Белодед выиграла бронзовую медаль.

Дарья Белодед завоевала "бронзу" на Олимпиаде-2020
Дарья Белодед завоевала "бронзу" на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

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