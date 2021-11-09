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"Дубай, ты – потрясающий": Белодед показала отдых в секси-платье

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
9 ноября, 12:57
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21-летняя дзюдоистка, добывшая бронзовую медаль на Играх в Токио, набирается сил перед новыми соревнованиями
Дарья Белодед
Дарья Белодед / Фото: Instagram

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед сменила кимоно на облегающее платье черного цвета. Красотка сейчас отдыхает в ОАЭ.

Ранее мы писали, что представительница смешанных единоборств Рэйчел Остович поделилась с фолловерами очень горячим контентом.

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"Дубай, ты – потрясающий", – прокомментировала Дарья свое фото в сексуальном платье на фоне небоскреба.

Ранее отец и тренер спортсменки Геннадий Белодед рассказал о планах Дарьи.

"Отдых, думаю, будет два, три, четыре месяца, шесть месяцев – будет видно по ее состоянию. А как Дарья отдохнет и почувствует, что появилось желание, тогда можно понемногу возобновлять тренировки", – сказал Геннадий Белодед.

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При этом сама Дарья Белодед заявила, что намерена продолжить карьеру в спорте: "До Парижа-2024 – еще очень много времени, но моя детская мечта – "золото" Олимпийских игр. Буду стараться, чтобы эта мечта осуществилась".

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