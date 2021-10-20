Я ничего не могу с собой поделать! Признание Дарьи Белодед

После Олимпиады в Токио Дарья Белодед мечтала об отпуске, но оказалось, что долго без спорта она не может.
Бронзовая призерка Игр-2020 снова в зале и готовится сменить весовую категорию. Но пока не решила в какую подниматься – до 52 или до 57 кг.
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"После Олимпиады прошло всего три месяца и мой организм пока приходит в норму. Буду думать в какой весовой категории выступать дальше, – призналась каналу "Украина 24" Белодед. – Конечно, у меня появилось много других дел после Токио. Я надеялась, что что-то поменяется в жизни и спорт будет не на первом месте. Но я ничего не могу с собой поделать. Спорт – номер один в моей жизни".
Напомним, что Белодед поставила перед собой цель стать олимпийской чемпионкой. В Токио-2020 не получилось выиграть золото, теперь вся надежда на Париж-2024.
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