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Дарья Белодед стала "соучастницей преступления": признание подруги

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
13 октября, 14:38
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Близкая подруга знаменитой дзюдоистки заинтриговала своим постом в Instagram
Дарья Белодед с Марией Сухой
Дарья Белодед с Марией Сухой / Фото: Instagram

Гандболистка Мария Сухая поделилась эффектными фото со своей подругой – дзюдоисткой Дарьей Белодед, недавно отметившей 21-летие.

При этом Сухая загадочно подписала совместные снимки в Instagram:

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"Моя соучастница в преступлении 24/7"

На самом деле, впрочем, речь не о нарушении закона.

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"My partner in crime" – такое выражение на английском использовала гандболистка – также применяют в значении лучшего друга или подруги.

А бронзовая призерша Олимпиады и двукратная чемпионка мира Дарья Белодед с Марией Сухой дружат уже много лет. Часто девушки вместе отдыхают не только в Украине, но и за рубежом.

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Мария Сухая и Дарья Белодед
Мария Сухая и Дарья Белодед / Фото: Instagram

Напомним, после Олимпиады в Токио Дарья Белодед испытала себя в вейксерфинге, которым увлекаются братья Кличко, и даже в боксе.

Дарья Белодед и Владимир Кличко
Дарья Белодед и Владимир Кличко / Фото: Instagram, Mixsport

Белодед пробует силы в боксе
Белодед пробует силы в боксе / Фото: Instagram

Но при этом Белодед утверждает, что хотела бы остаться в дзюдо, чтобы выиграть Олимпиаду-2024 в Париже.

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