Что-то намечается: подписчики заподозрили роман Беленюка с Белодед

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк поделился видео совместной тренировки с бронзовой призеркой Токио-2020 по дзюдо Дарьей Белодед. Подписчики считают, что они неспроста проводят время вместе

Дарья Белодед и Жан Беленюк тренируются вместе / Фото: Instagram

Беленюк отрабатывал на девушке элементы захвата, а она пыталась вырваться из объятий борца-депутата. Ранее мы писали, что Беленюк запал на таинственную незнакомку, а она ему не отвечает.

"Вхожу в тренировочный ритм вместе с Дарьей Белодед", – подписал снимок Беленюк.

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Затем и Даша опубликовала у себя в сторис несколько видео с тренировки: "Жан пытался научить меня греко-римской борьбе".

Подписчики борца заподозрили, что Беленюк и Белодед не просто так тренируются вместе:

Походу что-то намечается

Брачные игры

Какие вы классные

Я і Сара кльова пара, роза і тюльпан

У чемпионов свои подходы к подкатам и флитру. Так держать

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А ведь и сам Беленюк обмолвился как-то о возможных отношениях с Дашей. Жан не против такого романа, но мешает один нюанс.