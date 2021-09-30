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Что-то намечается: подписчики заподозрили роман Беленюка с Белодед

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
30 сентября, 23:11
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Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк поделился видео совместной тренировки с бронзовой призеркой Токио-2020 по дзюдо Дарьей Белодед. Подписчики считают, что они неспроста проводят время вместе
Дарья Белодед и Жан Беленюк тренируются вместе
Дарья Белодед и Жан Беленюк тренируются вместе / Фото: Instagram

Беленюк отрабатывал на девушке элементы захвата, а она пыталась вырваться из объятий борца-депутата. Ранее мы писали, что Беленюк запал на таинственную незнакомку, а она ему не отвечает.

"Вхожу в тренировочный ритм вместе с Дарьей Белодед", – подписал снимок Беленюк.

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Затем и Даша опубликовала у себя в сторис несколько видео с тренировки: "Жан пытался научить меня греко-римской борьбе".

Подписчики борца заподозрили, что Беленюк и Белодед не просто так тренируются вместе:

  • Походу что-то намечается
  • Брачные игры
  • Какие вы классные
  • Я і Сара кльова пара, роза і тюльпан
  • У чемпионов свои подходы к подкатам и флитру. Так держать
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А ведь и сам Беленюк обмолвился как-то о возможных отношениях с Дашей. Жан не против такого романа, но мешает один нюанс.

"Единственное, Даша действующая спортсменка. У меня стоит вопрос в том, что это должна быть девочка, которая готова посвятить свою жизнь семье", – признался как-то Беленюк.

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