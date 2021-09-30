Что-то намечается: подписчики заподозрили роман Беленюка с Белодед

Беленюк отрабатывал на девушке элементы захвата, а она пыталась вырваться из объятий борца-депутата. Ранее мы писали, что Беленюк запал на таинственную незнакомку, а она ему не отвечает.
"Вхожу в тренировочный ритм вместе с Дарьей Белодед", – подписал снимок Беленюк.
Затем и Даша опубликовала у себя в сторис несколько видео с тренировки: "Жан пытался научить меня греко-римской борьбе".
Подписчики борца заподозрили, что Беленюк и Белодед не просто так тренируются вместе:
- Походу что-то намечается
- Брачные игры
- Какие вы классные
- Я і Сара кльова пара, роза і тюльпан
- У чемпионов свои подходы к подкатам и флитру. Так держать
А ведь и сам Беленюк обмолвился как-то о возможных отношениях с Дашей. Жан не против такого романа, но мешает один нюанс.
"Единственное, Даша действующая спортсменка. У меня стоит вопрос в том, что это должна быть девочка, которая готова посвятить свою жизнь семье", – признался как-то Беленюк.