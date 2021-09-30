Щось намічається: підписники запідозрили роман Беленюка з Білодід

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк поділився відео спільного тренування з бронзовою призеркою Токіо-2020 по дзюдо Дар'єю Білодід. Підписники вважають, що вони не просто так проводять час разом

Дар'я Білодід і Жан Беленюк тренуються разом / Фото: Instagram

Беленюк відпрацьовував на дівчині елементи захватів, а вона намагалася вирватися з обіймів борця-депутата. Раніше ми писали, що Беленюк запал на таємничу незнайомку, а вона йому не відповідає.

"Входжу в тренувальний ритм разом з Дар'єю Білодід", – підписав знімок Беленюк.

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Потім і Даша опублікувала у себе в сторіс кілька відео з тренування: "Жан намагався навчити мене греко-римській боротьбі".

Підписники борця запідозрили, що Беленюк і Білодід не просто так тренуються разом:

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Але ж і сам Беленюк обмовився якось про можливі відносини з Дашею. Жан не проти такого роману, але заважає один нюанс.