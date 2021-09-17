Просто бомба: Беленюк запав на таємничу незнайомку, а вона йому не відповідає

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат Жан Беленюк розповів про свої симпатії до таємничої незнайомки, яка ігнорує спортсмена

Жан Белнюк і його таємнича любов / Фото: Instagram

Раніше ми писали, що Беленюк в образі Джеймса Бонда вийшов на пошуки нареченої. А тепер борець розповів про свої уподобання. Беленюк зізнався, що не поділяє дівчат за етнічною ознакою: мулатки, слов'янки або темношкірі.

"Але є така хороша "темненька" дівчинка одна в Instagram. Просто бомба. Вона вчиться тут, я так зрозумів. Там ТОП такий! Чи підвалював я до неї? Якщо побачу, то так. Але вона мені не відповідає. Я з нею розберуся потім", – заявив Беленюк в ефірі шоу ОТДУШІВДУШУ в Youtube.

Таємничою незнайомкою виявилася дівчина, підписана в Instagram як dr.jjoy. В профілі красуні зазначено, що вона вчиться на медика і в майбутньому стане пластичним хірургом. Також дівчина займається модельним бізнесом.

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