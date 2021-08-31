Вашій мамі зять не потрібен? Беленюк в образі Джеймса Бонда вийшов на пошуки нареченої

Олімпійський чемпіон-2020 борець Жан Беленюк виконав свою дитячу мрію в Токіо, тому взявся за планування сімейного життя

Жан Беленюк приміряв смокінг / Фото: Instagram

На своїй сторінці в Instagram Беленюк опублікував фото, на якому він позує в елегантному смокінгу з метеликом. Ну прям агент 007!

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"Вашій мамі зять не потрібен?", – задав Жан питання своїм підписникам і залишив два варіанти відповіді: так чи ні.

Поки ж єдиним коханням борця-депутата (або він добре ховає свою обрану) є його пес по кличці Каспер. До речі, сьогодні чотирилапому породи китайська чубата собака виповнилося 12 років.

"Любов, яка була куплена за гроші і за яку хочеться лише доплатити. Сьогодні Касперу 12 років. Приймаємо вітання", – повідомив Жан.

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Кілька років тому Беленюк завів для Каспера окрему сторінку в Instagram. Відразу ж на аккаунт пса підписалося кілька сотень фоловерів.

Йому одному з перших пощастило приміряти золоту медаль, завойовану Жаном в Токіо.