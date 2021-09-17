Вот это была бы пара! Что мешает отношениям Беленюка и Белодед

Олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк ответил на вопрос о возможных отношениях с дзюдоисткой Дарьей Белодед. Но его останавливает один нюанс

Жан Беленюк высказался по поводу отношений с Дарьей Белодед / Фото: Instagram

30-летний борец после победы на Олимпиаде-2020 смело может сосредоточиться на создании семьи. Вот ранее он признался, что запал на таинственную незнакомку, а она ему не отвечает.

А еще Жан ответил на вопрос о вероятном романе с 20-летней дзюдоистке. Он не против таких отношений, но сейчас это невозможно по одной причине.

"Хорошая девочка. Думаю, смог бы завести отношения, в этом проблем нет. 10 лет разницы в возрасте это немало, но и не прям слишком много. У нас есть тренер, у которого разница в возрасте 30 лет. Единственное, Даша действующая спортсменка. У меня стоит вопрос в том, что это должна быть девочка, которая готова посвятить свою жизнь семье", – сказал Жан в эфире канала Youtube-шоу ОТДУШИВДУШУ.

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