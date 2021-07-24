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Настроение было на нуле: первые слова Белодед после "бронзы"

Олег Люлька Олег Люлька
24 июля, 14:46
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Киевская дзюдоистка Дарья Белодед поделилась эмоциями после завоевания бронзовой медали, которая стала первой для Украины на Олимпиаде-2020 в Токио
Дарья Белодед и его мама
Дарья Белодед и его мама

Дарья Белодед отметила, что после поражения в 1/2 финала от японки Фуны Тонаки ей было крайне сложно выходить на бронзовый поединок с израильтянкой Широй Ришони.

"Я отдала все силы, которые только остались, ведь полуфинальную схватку проводила на "голден скор", это невероятно трудно и утомительно. Для меня важно настроиться, а после боя с японкой, который я проиграла, настроение было на нуле", – приводит слова Белодед официальный сайт НОК Украины

Тем не менее в противостоянии за третье место Дарья Белодед убедительно выиграла у израильтянки.

"Очень помогла мама, которая является и моим тренером, настраивала меня, нашла нужные слова. Чувствовала и поддержку наших на арене", – отметила Дарья

"Благодарна президенту Национального олимпийского комитета Украины Сергею Бубке, который во время встречи в олимпийской деревне поделился со мной своим соревновательным опытом. Когда такой человек поддерживает, это важно и ценно", – добавила бронзовая призерка Игр-2020 Дарья Белодед

Сергей Бубка и Дарья Белодед
Сергей Бубка и Дарья Белодед / Фото: Instagram

Напомним, несмотря на добытую медаль, после поединка за "бронзу" Белодед расплакалась – она явно рассчитывала на большее – на "золото".

Ранее мы давали ТОП-15 фактов о Дарье Белодед: она лишилась зубов, крутила роман с динамовцем – и не только...

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