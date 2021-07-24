"Бронза" Белодед: Зинченко отреагировал одним словом

Футболист сборной Украины и Манчестер Сити не обошел вниманием выступление киевской дзюдоистки, открывшей счет медалям нашей страны на Олимпиаде в Токио

Александр Зинченко и Дарья Белодед / Фото: Getty Images, Reuters

После завоевания 20-летней Дарьей Белодед бронзовой награды Игр в Токио Александр Зинченко разместил лаконичное сообщение в себя в сториз.

"Гордимся", – написал украинский легионер Манчестер Сити, добавив эмодзи с аплодисментами на фото с рыдающей Белодед

Напомним, в поединке за "бронзу" Дарья Белодед иппоном одолела израильтянку Ширу Ришони.

Однако, несмотря на добытую медаль, после поединка за "бронзу" Белодед расплакалась – она явно рассчитывала на большее – на "золото".

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