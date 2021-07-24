"Твое "золото" еще впереди": Зеленский поздравил Белодед с медалью Олимпиады-2020

Украинская дзюдоистка завоевала награду в весовой категории до 48 кг, победив в утешительном финале Ширу Ришони из Израиля.
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"Поздравляю Дарью Белодед с завоеванием бронзовой медали на Олимпийских играх в Токио! Верю, что эта награда положит хорошее начало успехам украинских олимпийцев на соревнованиях! Гордимся настойчивостью Дарьи! Твое олимпийское "золото" еще впереди!", – написал Зеленский в Twitter.
Дарья Белодед была одной из фавориток Олимпийского турнира, но обидно проиграла хозяйке турнира Фуна Тонаки в полуфинале. После победы в схватке за бронзу Белодед не сдержала эмоций и расплакалась прямо на татами.
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