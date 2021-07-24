"Твоє" золото "ще попереду": Зеленський привітав Білодід з медаллю Олімпіади-2020

Президент України Володимир Зеленський привітав дзюдоїстку Дар'ю Білодід із здобуттям бронзової нагороди в перший день Олімпіади-2020

Володимир Зеленський привітав Дар'ю Білодід / Фото: Instagram

Українська дзюдоїстка завоювала нагороду у ваговій категорії до 48 кг, перемігши у втішному фіналі Ширу Рішон з Ізраїлю.

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"Вітаю Дар'ю Білодід зі здобуттям бронзової медалі на Олімпійських іграх в Токіо! Вірю, що ця нагорода покладе гарний початок успіхам українських олімпійців на змаганнях! Пишаємося наполегливістю Дар'ї! Твоє олімпійське "золото" ще попереду!", – написав Зеленський в Twitter.

Дар'я Білодід була однією з фавориток Олімпійського турніру, але прикро програла господарці турніру Фуна Тонако в півфіналі. Після перемоги в сутичці за бронзу Білодід не стримала емоцій і розплакалася прямо на татамі.

/ Фото: Reuters

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