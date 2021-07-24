Емоції Дар'ї Білодід після завоювання бронзової медалі на Олімпіади-2020

Українка Дар'я Білодід завоювала бронзову медаль в змаганнях по дзюдо в ваговій категорії до 48 кг. Після матчу за бронзу українка не стримувала емоцій

/ Фото: Reuters

Змагальний день видався для українки дуже важким. Не тільки в фізичному, а й емоційному плані. Дар'я була однією з фавориток турніру, що накладало на неї додаткову відповідальність. В Україні від неї чекали золото, але Білодід навіть не змогла вийти у фінал.

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Перед боєм за третє місце дзюдоїстка була дуже заведена, а потім вже на татамі довела свою перевагу. Але як тільки сутичка завершилася, Даша знову перетворилася у вразливу дівчину і розплакалася.

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