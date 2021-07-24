Дар'я Білодід не змогла вийти до фіналу Олімпіади-2020, але ще зберігає шанс на медаль

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід не змогла пробитися до фіналу змагань на Олімпіаді-2020 у ваговій категорії до 48 кг. У півфіналі вона зустрічалася з японкою Фуна Тонакі

Даря Білодід а Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Дар'я почала бій з красивого кидка, але судді не зарахували його. Потім нашій дзюдоїстці виписали попередження (шидо). Втім, пізніше і японка отримала своє "шидо". В основний час нікому так і не вдалося вирвати перемогу. А в додатковій сутичці краще себе проявила Тонакі.

У другому півфіналі зустрінуться Дістрія Краснікі з Косово і Уранцецег Мунхбатін з Монголії. Фінальна сутичка відбудеться сьогодні о 12:30 за київським часом. Третє місце розіграють о 12:10.

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