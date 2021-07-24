ТОП-15 фактів про Дар'ю Білодід! Позбулася зубів, крутила роман з динамівцем – і не тільки

Найцікавіше про 20-річну красуню-дзюдоїстку з Києва, яка в суботу відкрила лік нагородам України на літніх Олімпійських іграх-2020 у Токіо

Дар'я Білодід - колаж "Сьогодні" / Фото: Reuters, Instagram

У суботу, 24 липня, Україна отримала першу медаль на Олімпіаді в Токіо. Її нашій країні принесла 20-річна дзюдоїстка Дар'я Білодід, котра здобула "бронзу" в категорії 48 кг. Хоча могла розраховувати і на "золото".

Вона – секс-символ українського спорту, і не тільки. Знайомимося з Дар'єю ближче!

ДОЧКА ЧЕМПІОНА

Дарина народилася в родині відомого дзюдоїста Геннадія Білодіда (дворазового чемпіона Європи, а також призера чемпіонату світу з самбо) і майстрині спорту СРСР з дзюдо Світлани Кузнєцової.

СПЕРШУ БУЛО НЕ ДЗЮДО

Проте батьки були проти, щоб дівчина йшла по їхнії стопах, і в юному віці віддали її на художню гімнастику.

НАПОЛЯГЛИ НА СВОЄМУ

Але гени взяли своє – в шестирічному віці Даша наполягла на тому, щоб займатися дзюдо, а батьки в підсумку стали її тренерами.

МЕДАЛЬ №1

Свою першу дорослу золоту медаль Білодід виграла в 2017 році на відкритому Континентальному Кубку в Празі.

КОРОЛЕВА СВІТУ

Всесвітня популярність до Даші прийшла після перемоги на чемпіонаті світу 2018 року в Баку. Українка стала наймолодшою чемпіонкою світу в історії.

КОРОЛЕВА СВІТУ-2

Через рік Білодід повторила свій успіх і встановила новий рекорд, ставши наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу .

НОВА НАГОРОДА

У 2019 Дарина завоювала золоту медаль Європейських ігор і була нагороджена Орденом княгині Ольги III ступеня.

ДАР'Я І ЛІСАБОН

Успіхи на світовій арені не залишилися непоміченими. У 2018 році Білодід стала амбасадором знаменитого португальського клубу Спортінг.

РОМАН З ФАБІО

Деякий час українка зустрічалася з італійським дзюдоїстом Фабіо Базіле, але в квітні 2019 року пара розпалася.

РОМАН З ПОПОВИМ

Пізніше Дарина закрутила роман з футболістом Динамо Денисом Поповим. Але досить швидко вони розійшлися.

Денис Попов і Дар'я Білодід / Фото: Instagram

ЗІРКА INSTAGRAM

Даша належить до найпопулярніших українських спортсменів в Instagram. На її сторінку підписані 352 тисячі фоловерів.

ЗАЛИШИЛАСЯ БЕЗ ЗУБІВ

Перед Олімпіадою Білодід зважилася на непросту операцію. Дзюдоїстці видалили чотири зуба мудрості. "Півроку вони мене дуже мучили, росли криво і тиснули на інші зуби", – розповідала Дарина.

УЛЮБЛЕНИЦЯ ГРУЗІЇ

У Грузії на честь Дар'ї Білодід виготовляють вино – іменне!

НОВЕ ЖИТТЯ

Після завершення кар'єри в спорті Дар'я планує займатися журналістикою.

Дар'я Білодід з дипломом журналіста / Фото: Instagram

ДАЛІ – ПАРИЖ?

Але, можливо, рішення про завершення кар'єри після Ігор-2020, про яке розмірковувала Даша, доведеться відкласти, щоб взяти "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі.