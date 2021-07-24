ТОП-15 фактів про Дар'ю Білодід! Позбулася зубів, крутила роман з динамівцем – і не тільки

У суботу, 24 липня, Україна отримала першу медаль на Олімпіаді в Токіо. Її нашій країні принесла 20-річна дзюдоїстка Дар'я Білодід, котра здобула "бронзу" в категорії 48 кг. Хоча могла розраховувати і на "золото".
Вона – секс-символ українського спорту, і не тільки. Знайомимося з Дар'єю ближче!
ДОЧКА ЧЕМПІОНА
Дарина народилася в родині відомого дзюдоїста Геннадія Білодіда (дворазового чемпіона Європи, а також призера чемпіонату світу з самбо) і майстрині спорту СРСР з дзюдо Світлани Кузнєцової.
СПЕРШУ БУЛО НЕ ДЗЮДО
Проте батьки були проти, щоб дівчина йшла по їхнії стопах, і в юному віці віддали її на художню гімнастику.
НАПОЛЯГЛИ НА СВОЄМУ
Але гени взяли своє – в шестирічному віці Даша наполягла на тому, щоб займатися дзюдо, а батьки в підсумку стали її тренерами.
МЕДАЛЬ №1
Свою першу дорослу золоту медаль Білодід виграла в 2017 році на відкритому Континентальному Кубку в Празі.
КОРОЛЕВА СВІТУ
Всесвітня популярність до Даші прийшла після перемоги на чемпіонаті світу 2018 року в Баку. Українка стала наймолодшою чемпіонкою світу в історії.
КОРОЛЕВА СВІТУ-2
Через рік Білодід повторила свій успіх і встановила новий рекорд, ставши наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу .
НОВА НАГОРОДА
У 2019 Дарина завоювала золоту медаль Європейських ігор і була нагороджена Орденом княгині Ольги III ступеня.
ДАР'Я І ЛІСАБОН
Успіхи на світовій арені не залишилися непоміченими. У 2018 році Білодід стала амбасадором знаменитого португальського клубу Спортінг.
РОМАН З ФАБІО
Деякий час українка зустрічалася з італійським дзюдоїстом Фабіо Базіле, але в квітні 2019 року пара розпалася.
РОМАН З ПОПОВИМ
Пізніше Дарина закрутила роман з футболістом Динамо Денисом Поповим. Але досить швидко вони розійшлися.
ЗІРКА INSTAGRAM
Даша належить до найпопулярніших українських спортсменів в Instagram. На її сторінку підписані 352 тисячі фоловерів.
ЗАЛИШИЛАСЯ БЕЗ ЗУБІВ
Перед Олімпіадою Білодід зважилася на непросту операцію. Дзюдоїстці видалили чотири зуба мудрості. "Півроку вони мене дуже мучили, росли криво і тиснули на інші зуби", – розповідала Дарина.
УЛЮБЛЕНИЦЯ ГРУЗІЇ
У Грузії на честь Дар'ї Білодід виготовляють вино – іменне!
НОВЕ ЖИТТЯ
Після завершення кар'єри в спорті Дар'я планує займатися журналістикою.
ДАЛІ – ПАРИЖ?
Але, можливо, рішення про завершення кар'єри після Ігор-2020, про яке розмірковувала Даша, доведеться відкласти, щоб взяти "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі.