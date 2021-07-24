Український дзюдоїст залишився без медалі Олімпіади-2020

Український дзюдоїст Артем Лесюк не зможе поборотися за медаль на Олімпіаді-2020. Українець мав шанси завоювати бронзу, але програв втішну сутичку

Артем Лесюк на Олімпіаді-2020 / Фото: Instagram

Лесюк програв у чвертьфіналі, але зберігав шанси на медаль. Для цього йому потрібно було для початку виграти сутичку проти представника Нідерландів Торніке Цякадоеа у втішному турнірі. Однак поєдинок завершився дуже швидко після прийому нідерландця з грузинським корінням.

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