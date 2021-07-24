Украинский дзюдоист остался без медали Олимпиады-2020

Украинский дзюдоист Артем Лесюк не сможет побороться за медаль на Олимпиаде-2020. Украинец имел шансы завоевать бронзу, но проиграл утешительную схватку

Артем Лесюк на Олимпиаде-2020 / Фото: Instagram

Лесюк проиграл в четвертьфинале, но сохранял шансы на медаль. Для этого ему нужно было для начала выиграть схватку против представителя Нидерландов Торнике Цякадоеа в утешительном турнире. Однако поединок завершился очень быстро после приема нидерландца с грузинскими корнями.

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