Красуня-дзюдоїстка похвалилася іменним вином

На честь українки Дар'ї Білодід випускають напій у Грузії

Приємний сюрприз отримала чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід. 20-річній українській спортсменці-красуні презентували вино з її зображенням. До речі, днями Білодід в червоній сукні розпустила волосся.

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Подарунком дівчина похвалилася на своїй сторінці в Instagram.

На етикетці пляшки – зображення Даші в кімоно і скромний підпис "Королева дзюдо". Із іншого боку – грузинський і український прапори з твердженням. що цей напій виготовлений спеціально для Дар'ї Білодід.

Дівчина в боргу не залишилася і подякувала своїм грузинським друзям.

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Правда, невідомо, коли Білодід зможе спробувати піднесення, адже зараз вона активно тренується і готується до Олімпійських ігор. Все-таки після трьох поразок останнім часом її позиції дещо похитнулися, і українці доведеться відновлювати свій авторитет.

Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Раніше блискуча дзюдоїстка постала в новому вбранні – Білодід любить експериментувати.

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Дивіться, як Даша показувала свою їжу:

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