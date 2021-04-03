Красуня-дзюдоїстка похвалилася іменним вином

Приємний сюрприз отримала чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід. 20-річній українській спортсменці-красуні презентували вино з її зображенням. До речі, днями Білодід в червоній сукні розпустила волосся.
Подарунком дівчина похвалилася на своїй сторінці в Instagram.
На етикетці пляшки – зображення Даші в кімоно і скромний підпис "Королева дзюдо". Із іншого боку – грузинський і український прапори з твердженням. що цей напій виготовлений спеціально для Дар'ї Білодід.
Дівчина в боргу не залишилася і подякувала своїм грузинським друзям.
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Правда, невідомо, коли Білодід зможе спробувати піднесення, адже зараз вона активно тренується і готується до Олімпійських ігор. Все-таки після трьох поразок останнім часом її позиції дещо похитнулися, і українці доведеться відновлювати свій авторитет.
Дар'я Білодід / Фото: Instagram
Раніше блискуча дзюдоїстка постала в новому вбранні – Білодід любить експериментувати.
Дивіться, як Даша показувала свою їжу:
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