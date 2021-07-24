Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Медали Хроники Видео Сборная Украины Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

ТОП-15 фактов о Дарье Белодед! Лишилась зубов, крутила роман с динамовцем – и не только

Олег Люлька Олег Люлька
24 июля, 13:42
Копировать ссылку
Самое интересное о 20-летней красотке-дзюдоистке из Киева, которая в субботу открыла счет наградам Украины на летних Олимпийских играх-2020 в Токио
Дарья Белодед. Коллаж - "Сегодня"
Дарья Белодед. Коллаж - "Сегодня" / Фото: Reuters, Instagram

В субботу, 24 июля, Украина обзавелась первой медалью на Олимпиаде в Токио. Ее нашей стране принесла 20-летняя дзюдоистка Дарья Белодед, добывшая "бронзу" в категории 48 кг. Хотя могла рассчитывать и на "золото".

Она – секс-символ украинского спорта, и не только. Знакомимся с Дарьей поближе!

ДОЧЬ ЧЕМПИОНА

Дарья родилась в семье известного дзюдоиста Геннадия Белодеда (двукратного чемпиона Европы, а также призера чемпионата мира по самбо) и мастера спорта СССР по дзюдо Светланы Кузнецовой.

СПЕРВА БЫЛО НЕ ДЗЮДО

Тем не менее родители были против, чтобы девушка шла по их стопам, и в юном возрасте отдали ее на художественную гимнастику.

НАСТОЯЛА НА СВОЕМ

Но гены взяли свое – в шестилетнем возрасте Даша настояла на том, чтобы заниматься дзюдо, а родители в итоге стали ее тренерами.

МЕДАЛЬ №1

Свою первую взрослую золотую медаль Белодед выиграла в 2017 году на открытом Континентальном Кубке в Праге.

КОРОЛЕВА МИРА

Всемирная известность к Даше пришла после победы на чемпионате мира 2018 года в Баку. Украинка стала самой молодой чемпионкой мира в истории.

КОРОЛЕВА МИРА-2

Через год Белодед повторила свой успех и установила новый рекорд, став самой юной двукратной чемпионкой мира.

НОВАЯ НАГРАДА

В 2019 году Дарья завоевала золотую медаль Европейских игр и была награждена Орденом княгини Ольги III степени.

ДАРЬЯ И ЛИССАБОН

Успехи на мировой арене не остались незамеченными. В 2018 году Белодед стала амбасадором знаменитого португальского клуба Спортинг.

В тренде

РОМАН С ФАБИО

Некоторое время украинка встречалась с итальянским дзюдоистом Фабио Базиле, но в апреле 2019 года пара рассталась.

РОМАН С ПОПОВЫМ

Позже Дарья закрутила роман с футболистом Динамо Денисом Поповым. Но довольно быстро они разошлись.

Денис Попов и Дарья Белодед
Денис Попов и Дарья Белодед / Фото: Instagram

ЗВЕЗДА INSTAGRAM

Даша входит в число самых популярных украинских спортсменов в Instagram. На ее страницу подписаны 352 тысячи фолловеров.

ОСТАЛАСЬ БЕЗ ЗУБОВ

Перед Олимпиадой Белодед решилась на непростую операцию. Дзюдоистке удалили четыре зуба мудрости. "Полгода они меня очень мучили, росли криво и давили на остальные зубы", – рассказывала Дарья.

ЛЮБИМИЦА ГРУЗИИ

В Грузии в честь Дарьи Белодед делают вино – именное!

НОВАЯ ЖИЗНЬ

После завершения карьеры в спорте Дарья планирует заниматься журналистикой.

Дарья Белодед с дипломом журналиста
Дарья Белодед с дипломом журналиста / Фото: Instagram

ДАЛЬШЕ – ПАРИЖ?

Но, возможно, решение о завершении карьеры после Игр-2020, о котором размышляла Даша, придется отложить, чтобы взять "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Сборная Украины
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Летние Игры в Токио
дней
часов
минут
секунд
До закрытия Олимпиады
Новости из Токио
Медали Олимпиады
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай (Китайская Народная Республика) Китай (Китайская Народная Республика)CN
2
0
1
3
2
flag Иран ИранIR
1
0
0
1
3
flag Республика Корея Республика КореяKR
1
0
0
1
4
flag Эквадор ЭквадорEC
1
0
0
1
5
flag Бельгия БельгияBE
0
1
0
1
6
flag Индия ИндияIN
0
1
0
1
7
flag Сербия СербияRS
0
1
0
1
8
flag Нидерланды НидерландыNL
0
1
0
1
9
flag Украина УкраинаUA
0
0
1
1
10
flag Индонезия ИндонезияID
0
0
1
1
Медальный зачет
Опрос
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять